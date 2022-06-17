الرئيس الصيني: نمو التجارة بين الصين وروسيا شاهد على مقاومة الضغوط

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقال شي جين بينغ في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، والذي بلغ منذ بداية العام 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة أزمتي الطاقة والغذاء، مشددا على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

كما قال إنه لا بد من تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب وتوسيع شبكة شركاء التنمية. ودعا إلى تدويل الموارد وتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال مشاركته في مؤتمر ​سان بطرسبرغ​، إلى أنّ "الوقت سيمضي والشركاء الأوروبيون سيعودون إلى السوق الروسي"، مركدًا أن روسيا مهتمة بالتعاون مع الصين "بسبب إمكاناتها وليس على خلفية التطورات الجيوسياسية الأخيرة"، مشيرًا إلى أنّ "التبادل التجاري بين روسيا والصين سيحقق رقما قياسيا هذا العام".

ويعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى سان بطرسبرغ الإقتصادي الدولي 2022 في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.