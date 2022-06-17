'كتائب القسام' : جرائم الاحتلال لن توقف المد الجهادي المتصاعد

العالم- فلسطين

وأعلنت "كتائب القسام" في بيان "استشهاد القائد الميداني القسامي المجاهد براء كمال لحلوح، والمجاهد يوسف ناصر صلاح، والمجاهد ليث صلاح أبو سرور، والذين ارتقوا إثر عملية اغتيالٍ استهدفتهم في جنين القسام، فجر اليوم الجمعة".

وأَضاف البيان، أنّ "القائد براء وإخوانه المجاهدين ارتقوا معبّدين بدمائهم الطاهرة طريق النصر والتحرير، والتي ستبقى نبراساً للأحرار ولعنةً تلاحق المتخاذلين والمنسقين والمطبعين".

وتابع البيان: "إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقاوميه لن توقف المد الجهادي المتصاعد، وروح البطولة والفداء التي تزداد تجذراً في صفوف شعبنا وشبابه البواسل، بل ستزداد نار الثورة توقداً لتؤرق المحتل في كل مدينة وساحة وزقاق، وفي كل زمان يتوقعه الاحتلال أو لا يتوقعه، وصولاً لتحقيق غاية شعبنا في تطهير الأرض والمقدسات من دنس الصهاينة الغاصبين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم، استشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية.

وتقوم قوات الاحتلال من حين إلى آخر باقتحام مدينة جنين ومخيمها، بهدف اغتيال مقاومين واعتقال البعض الآخر، الذين يتصدون، بدورهم، للقوات المداهمة.