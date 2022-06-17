أمير عبد اللهيان: لا ينبغي أن يتأثر استقرار المنطقة بالأجانب

العالم - ايران

وناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم الجمعة مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي أهم الموضوعات على جدول الأعمال الثنائي. وكذلك بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الايراني إلى سلطنة عمان، اعتبر وزير خارجية بلادنا هذه الزيارة نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين.

ونظرا للجهود الخاصة التي يبذلها قادة البلدين لمواصلة تطوير العلاقات بين طهران ومسقط، شدد امير عبداللهيان على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة.

ورحب أمير عبد اللهيان بزيارة وفد من الحكومة العمانية إلى طهران لمتابعة الاتفاقات، وأكد عزم الجانبين الجاد على دفع عجلة التعاون.

وقيّم رئيس الجهاز الدبلوماسي لبلادنا دور عمان في تطورات المنطقة بانها مهمة وأشاد بجهود هذه الدولة في إرساء السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي بايدن المرتقبة إلى المنطقة، قال أمير عبد اللهيان: "على السلطات الإقليمية ألا تسمح للأجانب بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليمي". مضيفا نعتقد أن شعوب المنطقة يجب أن تقرر مستقبل المنطقة بنفسها .

ومن جانبه أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال الزيارة الناجحة لآية الله رئيسي إلى عمان.

كما أعلن وزير الخارجية العماني عن تشكيل فريق عمل في الحكومة العمانية لمتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيسنا إلى مسقط.

ورحب الجانبان باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن. وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة رفع الحصار الإنساني عن اليمن بشكل كامل.

كما أطلع أمير عبد اللهيان نظيره العماني على اخر مستجدات مفاوضات رفع العقوبات.