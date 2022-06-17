محكمة الاحتلال تمدد حكم الاعتقال الإداري بحق الصحفية بشرى الطويل

العالم- الاحتلال

وأفادت مصادر محلية، بان محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا جديدًا يقضي بتمديد حكم الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل لمدة ٣ أشهر جديدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بشرى الطويل بتاريخ 11/12/2019 بعد اقتحام منزلها في ساعات متأخرة من الليل، وأصدرت محكمة الاحتلال حينها أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 4 أشهر،

وجددت المحكمة بتاريخ 29/3/2020، اعتقالها الإداري لمدة 4 أشهر أخرى تنتهي في شهر 7 المقبل.

من جهتها استنكرت لجنة دعم الصحفيين تجديد قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية بشرى الطويل، لمدة ثلاثة أشهر.

واعتبرت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم الجمعة ان الاعتقال الاداري جريمة جديدة تضاف للانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أنه لا يزال يقبع داخل سجون الاحتلال 15 صحفيا من بينهم (3) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة ومنهم الصحفية بشرى الطويل، كما يستمر الاحتلال في إبقاء (3) صحفيين آخرين موقوفين منذ سنوات دون تهمة ودون حكم .