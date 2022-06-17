بوتين: التدابير الروسية في دونباس مشروعة تماما على عكس تصرفات واشنطن في ليبيا أو العراق

العالم ـ روسيا

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالنسبة لتصرفاتنا (في دونباس)، ما هو الجانب القانوني لهذه القضية؟ إنها تتوافق تماما مع القانون الدولي".

وأشار بوتين إلى قرار محكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو، الذي شكل سابقة قانونية.

وأضاف بوتين: "إذن لا يجب أن تطلب جمهوريتا دونباس الإذن من سلطات كييف. لقد أعلنا استقلالهما".

وشدد بوتين على أن روسيا تقدم مساعدات عسكرية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع بوتين: "لذلك، فإن تصرفاتنا شرعية تماما. ولنقل، بداية العمليات العسكرية في العراق... لم يقم أحد بدعوة أحد إلى هناك، ولم تكن هناك اتفاقيات مع أحد هناك.. لقد جاؤوا وقصفوا البلاد. وفعلوا الشيء نفسه في ليبيا. لماذا؟ لأنهم عينوا أنفسهم ممثلين للرب على الأرض".

بوتين "يحتفظ لنفسه" بالإجابة على سؤال عن ضرب مراكز صنع القرار في كييف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلقا على الخطوط الحمراء وضرب مراكز صنع القرار في كييف، إنه سيحتفظ لنفسه بالإجابة على هذا السؤال.

وأوضح بوتين: "بالنسبة لهذه الخطوط الحمراء، اسمحوا لي أن أحتفظ بهذا لنفسي، لأن هذا من جانبنا سيعني إجراءات صعبة للغاية على مراكز صنع القرار تلك التي ذكرتها بالفعل والتي تحدثتم عنها. ولكن هذا هو المجال الذي ينبغي أن يترك البت فيه، أولا وقبل كل شيء، للقيادة العسكرية والسياسية للبلاد".

وأضاف أن من "يستحقون مثل هذه الإجراءات على هذا المستوى" من جانب روسيا، يجب أن يستنتجوا لأنفسهم "ما قد يواجهونه عند تجاوز هذه الخطوط الحمراء".

بوتين: لانهدد أحدا بالسلاح النووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي.

وأضاف: "روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، فنحن نمتلكها، ويجب على الجميع أن يعرفوا ذلك، وسنستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا".