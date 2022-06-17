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مصادر يمنية: استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 أشهر وإصابة امرأتين في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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