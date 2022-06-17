استهداف قاعدة "زليكان" التابعة للجيش التركي في بعشيقة بنينوى

العالم-العراق

وسقطت خمسة صواريخ غراد عيار ١٢٢ ملم، مساء الجمعة، في محيط معسكر زيلكان في بعشيقة حيث تتواجد قوات تركية، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القاعدة للاستهداف خلال شهر واحد.

جدير بالذكر أن قاعدة زليكان العسكرية في محافظة نينوى شمالي العراق، تعرضت الشهر الماضي لهجوم أيضاً أسفر عن سقوط 6 صواريخ في محيط القاعدة العسكرية.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، على صفحاتها على مواقع التواصل، أنّ "الهجوم تمّ عبر مسيّرة أطلقت صواريخ على المعسكر ما أدّى الى وقوع أضرار بشرية ومادية".