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منظمة "التعاون الإسلامي" تدين اغتيال 3 شبان فلسطينيين في جنين

منظمة
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدانت منظمة التعاون الإسلامي جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين،  يوم الجمعة، في مدينة جنين.

العالم - فلسطين

وحمّلت المنظمة في بيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، في كمين نصبته خلال اقتحامها مدينة جنين (شمال الضفة)، كما أصيب 10 آخرون.

والشهداء الثلاثة هم: يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، وبراء كمال لحلوح (24 عامًا)، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا).

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