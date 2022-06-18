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مراسل العالم: سماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة رقم 4 بالعاصمة كابول

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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سماع دوي انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول 

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