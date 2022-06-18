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الجزائر وأوغندا تؤكدان الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالعمل الإفريقي المشترك

الجزائر وأوغندا تؤكدان الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالعمل الإفريقي المشترك
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكدت الجزائر وأوغندا التزامهما بمبادئ عدم الانحياز وبالعمل الإفريقي المشترك لتعزيز علاقات متوازنة سلمية وديمقراطية على الساحة العالمية.

العالم - افريقيا

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة، في مقر إقامته بمدينة رواكيتورا بمقاطعة كيروهورا الواقعة جنوب غرب أوغندا.

وسلم لعمامرة للرئيس الأوغندي رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تتعلق بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن اللقاء شكل فرصة لإجراء تبادل معمق ومثمر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك حول الأوضاع العامة السائدة في إفريقيا على ضوء التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ثمنا نوعية العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، لاسيما في ظل التزامهما الثابت بالدفاع عن قضايا ومصالح القارة.

وأوضحت أن الطرفين اتفقا على العمل سويا، والتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء الأخرى؛ لتفعيل دور حركة عدم الانحياز كقوة للمبادرة، والعمل بهدف تجاوز التوتر الحالي في العلاقات الدولية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

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الجزائر وأوغندا تؤكدان الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالعمل الإفريقي المشترك