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باشاغا: تصدير النفط من منطقة الهلال ممكن ولكن بشرط

باشاغا: تصدير النفط من منطقة الهلال ممكن ولكن بشرط
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بأن إعادة تصدير النفط من منطقة الهلال ممكنة.

العالم - ليبيا

وقال باشاغا، إن "سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصديرالنفط، فور تسلم حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق ما ذكرناه في الميزانية".

وأشار إلى أن "الإغلاق الجزئي للمنشآت النفطية جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس".

وأكد أنه واثق من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وقال: "هل أعتقد أن الكبير سيمنع أو يرفض ميزانية تم تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين؟ .. لا أعتقد ذلك".

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