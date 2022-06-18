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العراق في صدر قائمة السياح في إيران..

إيرادات السياحة الإيرانية تنمو بنسبة 40% في2021

إيرادات السياحة الإيرانية تنمو بنسبة 40% في2021
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

بلغت إيرادات السياحة في إيران 2.5 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC). ما يظهر نمو بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

العالم - ايران

وأفاد المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن إيرادات السياحة الإيراني ارتفع بنسبة 40 في المائة في عام 2021 وبلغ 2.5 مليار دولار مقارنة بعام 2020 الذي شهد انخفاضا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويمثل العراقيون أكبر عدد من السياح إلى إيران بنسبة (۳۴ بالمائة) وهم في صدر قائمة السياحة في إيران في عام 2021 ويأتي السياح الأتراك والباكستانيين ومواطنو أذربيجان والكويت في المرتبة الثانية حتى الخامسة على التوالي.

وكانت حصة السفر والسياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني 3.1 بالمائة في عام 2020، لكنها وصلت إلى 4.1 بالمائة في عام 2021 حيث شهدت البلاد انخفاضًا في تفشي كورونا.

وكان هناك 1.82 مليون وظيفة نشطة في قطاع السياحة في إيران عام 2019، لكنها تقلصت إلى 1.2 مليون وظيفة في عام 2020 بسبب كورونا لكن زادت الوظائف المتعلقة بالسياحة بنسبة 5.1 بالمائة (1.29 مليون) في عام 2021، حيث تعافت البلاد من القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.

وبحسب التقرير، أنفق الزوار الأجانب 2.5 مليار دولار في إيران في عام 2021، ما يُظهر نُمُوًّا بنسبة 31.3 بالمائة مقارنة بعام 2020، بينما أنفق الزوار المحليون 33.3 مليار دولار.

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العراق في صدر قائمة السياح في إيران.. إيرادات السياحة الإيرانية تنمو بنسبة 40% في2021

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