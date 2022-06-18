بالفيديو.. طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة وسط قطاع غزة

العالم - فلسطين اليوم

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة ال٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية:" إن قوات الجيش بدأت بمهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على الإطلاق السابق للصاروخ باتجاه عسقلان"

يذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد زعم في تصريح صحفي ، فجر اليوم، أن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، جاء عقب تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية"

وتبنى سرايا القدس مسؤولية إطلاق الصواريخ تجاه فلسطين المحتلة وقالت أنه جاء انتقاما لإستشهاد 3 شبان فلسطينيين في جنين.

وفي السياق، كشفت مصادر فلسطينية أن المقاومة تمكن من السيطرة على منطاد إسرائيلي سقط في بيت حانون.

والمنطاد سقط من ارتفاع 1500 متر، وحاول أحد عناصر كتائب القسام نقله إلا أن طائرة استطلاع استهدفته لمنع الوصول إليه، لكن لم يصب بأي أذى.

وأوضحت مصادر خاصة أنه جرى نقل الأجهزة والمعدات التي كان يحتويها المنطاد إلى مكان آمن، وعاد الهدوء للمنطقة.

كما قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن تصدي رجال "الضبط الميداني" للقوة الإسرائيلية العسكرية التي حاولت التوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة لسحب "المنطاد العسكري" وإجبارهم على التراجع والإنسحاب، وتمكن المقاومة من السيطرة على المنطاد "عمل بطولي شجاع".