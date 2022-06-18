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مراسلة العالم: غارات اسرائيلية على موقع شمال بيت لاهيا في قطاع غزة.

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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