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الحج العراقية تكشف عدد الحجاج العراقيين الواصلين للسعودية

الحج العراقية تكشف عدد الحجاج العراقيين الواصلين للسعودية
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، أن عدد الحجاج العراقيين الواصلين إلى الديار المقدسة بلغ 3589 حاجا لغاية مساء يوم الجمعة.

العالم-العراق

وأكد المتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان مقتضب، أن "عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة بلغ 3589 حاجا عبر المطارات العراقية الخمسة".

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية قبل 3 أيام، عن "تسيير أول رحلاتها لنقل الحجاج العراقيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لإداء مناسك الحج للعام الجاري".

وجاء في بيان صادر عن الناقل الوطني العراقي، إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل تعلن عن انطلاق أول رحلة من مطار بغداد الدولي إلى مطار محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والمخصصة لنقل 348 حاجا عراقيا لموسم الحج 2022".

بدوره، قال مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي، الذي أشرف ميدانيا على تفويج الحجيج: "الشركة استنفرت كامل إمكاناتها وسخرتها لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين جميع سبل الراحة لهم".

ومن المقرر تفويج الحجاج على متن الناقل الوطني بواقع 4 – 5 رحلات يوميا من جميع المطارات العاملة في البلاد، وفقا للبيان.

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الحج العراقية تكشف عدد الحجاج العراقيين الواصلين للسعودية

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