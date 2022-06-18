مصر تدعم تحقيق الاستقرار في جنوب السودان

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وتتطلع القاهرة لتقديم "أشكال الدعم كافة لإنجاز ما تبقى من استحقاقات (اتفاق السلام)»". يأتي هذا في وقت أشادت فيه مصر وجنوب السودان بمستوى العلاقات وتطورها خلال الفترة الماضية، وتوافقتا على "ضرورة دفع وتوسيع التعاون في المجالات كافة".

والتقى سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة جنوب السودان مارتن إيليا لومورو، حيث أكد السفير المصري على "الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية المصرية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة جنوب السودان الشقيقة، ولتذليل كل العقبات ومتابعة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين والعمل على سرعة إنجازها". ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد أبرز السفير المصري خلال اللقاء "عمق ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس سالفا كير ميارديت، التي ساهمت في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

والتقى الرئيس المصري نظيره الجنوب سوداني في القاهرة، أكتوبر الماضي. وأكد السيسي أن "هناك إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على العلاقات مع جنوب السودان وتعزيزها في الفترة المقبلة". ولفت السيسي حينها إلى أنه "تم التوافق على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلا عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة".

من جانبه، أكد السفير معتز عبد القادر "حرص بلاده على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار ومساندة جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وبناء القدرات الجنوب سودانية"، مشيرا إلى "حجم المنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا المقدمة من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في المجالات ذات الأولوية مثل الموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والطاقة والصحة وغيرها".