منظمة يمنية تدين جريمة اغتصاب فتيات بمديرية حيس

العالم - اليمن

واستنكرت المنظمة إقدام مرتزقة العدوان بقيادة المرتزق المدعو بسام المحضار على اغتصاب ست فتيات من منطقتي الجوير والسويهرة التابعتين لمديرية حيس يوم أمس الخميس.

واعتبرت المنظمة، الجريمة تتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي والشرائع السماوية والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والأسلاف القبلية والمواثيق الدولية.

وناشد البيان كافة الأحرار من قبائل محافظة الحديدة، خاصة واليمن عامة بسرعة التحرك لإيقاف مثل هذه الجرائم وتطهير المناطق المحتلة من رجس المرتزقة والعملاء.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في الجانب الإنساني والحقوقي بسرعة اتخاذ موقف مسؤول إزاء هذه الجرائم وما سبقها من جرائم بحق النساء اليمنيات في المناطق المحتلة ومحاسبة مرتكبيها، كونها جرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة، إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم العدوان والمرتزقة للانتصاف للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم والانتهاكات.