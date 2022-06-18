شاهد.. مراسلة العالم تكشف تفاصيل قصف الاحتلال على غزة

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم انه تم قصف مرصد للمقاومة شمال غرب بيت لاهيا بطائرة استطلاع، وكذلك هناك حديث الان عن انفجار جديد يسمع بجوار المقبرة الشرقية شرق جباليا، وجرى التاكد من صحة هذه الخبر واذا ما صح الخبر فنحن نتحدث عن هجمة جديدة للجيش الاسرائيلي على قطاع غزة، بعد ان شهدنا هدوء لنحو نصف ساعة فقط توقفت فيها الغارات من الساعة 7:30 حتى الساعة 8 بتوقيت غزة.

وتابعت: وسبق ذلك غارات متتالية بدات تقريبا في الساعة 6 صباحا، وتتالت بشكل متسارع، قصف موقع صلاح الدين كان اشد عنفا في شمال محافظة الوسطى وسط قطاع غزة، ايضا ذات المكان اعيد قصفه مرة اخرى بعدة غارات من طائرات حربية اسرائيلية.

واضافت، بعد هذا القصف، قصفت نقطة اخرى للضبط الميداني، وهي نقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي حي الزيتون، بالاضافة الى قصف تالي.

ومراسلة قناة العالم على انه كان بين كل قصف والاخر اقل من 10 دقائق.

واوضحت مراسلتنا، أنه تم قصف نقطة اخرى لضبط الميداني شرقي حي الزيتون، بعدها ايضا قصفت نقطة للرفض، والتابعة للمقاومة شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

واضافت: هناك عدوان متواصل على بحر قطاع غزة يستهدف الصيادين، حيث تم اطلاق النار بشكل كبير جدا باتجاه الصيادين المتواجدين تحديدا في بحر شمال منطقة الواحة، ومنطقة السودانية شمال قطاع غزة.

هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة الـ٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية:" إن قوات الجيش بدأت بمهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على الإطلاق السابق للصاروخ باتجاه عسقلان".

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