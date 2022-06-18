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مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الصومالية

مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الصومالية
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت عدد من الدول الإفريقية، عدة أحداث، كان أبرزها، مقتل 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، في ولاية "جلمدج"، على أيدى قوات الأمن في البلاد، فيما شهدت الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، توتر بين الجانبين ما أسفر عن مقتل جندي كونغولي.

العالم - افريقيا

تمكنت قوات الأمن في الصومال من قتل 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، في ولاية "جلمدج" بمنطقة بحدو. وتقع الولاية في وسط البلاد، وأشار وزير إعلام الولاية أحمد فلجلي، إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة.

الرئيس الصومالي يشيد أهالي "بحدو" على تضحياتهم

وأشاد رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، بأهالي "بحدو" على تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن أنفسهم ضد هجوم عناصر "الشباب" الإرهابية الذين شنوا هجوما شرسا على البلدة صباح أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، تصدى الجيش الوطني الصومالي، لهجوم إرهابي مخطط لعناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" ضد منطقة متبان بإقليم هيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

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