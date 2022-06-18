شاهد.. "العالم" تستضيف منشد ومترجم "سلام فرمانده" بالعربية

العالم - خاص بالعالم

"سلام للقائد"، نشيد الحب والشوق والتحية من الجيل الثوري الجديد لصاحب العصر والزمان الامام المهدي (عج)، نشد ورتل حروفه كل عاشق للاسلام المحمدي الاصيل ورددها برتنيمة الولاء للامام الغائب (عج)، حيث شهدت كافة المدن الايرانية مهرجانات رددت فيها هذا النشيد الباهر للصغير والكبير، فيما اجتاز هذا النشيد حدود ايران حيث صدحت به الحناجر في الدول العربية والاسلامية، من ضمنها العراق وسوريا ولبنان والبحرين وباكستان.

واحتفاء بهذا النشيد العالمي استضافت قناة العالم الاخبارية، عبر برنامج "صباح جديد"، منشد "سلام للقائد" بالعربية محمد علي دهدشتي، ومترجم النشيد اسماعيل الحكاك، للحديث حول كتابة وانشاد وترجمة هذا النشيد، وسبب اجتيازه حدود ايران.

وقال منشد "سلام للقائد" بالعربية محمد علي دهدشتي، إن العالم الاستعماري يعمل منذ عقود على افساد الشباب في المجتمع الاسلامي من اجل ابعادهم من الدين الاسلامي والنيل منهم، ولكن هذا النشيد اعاد الروح الاسلامية لدى الشباب وبدد كل مخططات الغرب ضد الشاب المسلم، حيث رد هذا النشيد وبصوت رجل واحد في اكثر من بقعة في العالم الاسلامي والعربي، وهذا نابع عن روح الاسلام الأصيل وتمسك الشاب المسلم والعربي بمنهج صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف.

بدوره قال مترجم نشيد "سلام للقائد" الى العربية اسماعيل الحكاك، إن النشيد "سلام للقائد" بالفارسية كان نابعا من القلب وصادقا لذا دخل في قلوب الجميع قبل مسامعهم وهذا ما شدني الى ترجمته الى العربية، رغم ان الشعر من البحر الحر وبعض الاوزان في الشعر لم تكن متواجدة في اللغة العربية من حيث التفعيلة، لذا في الاول كتبت الكلمات بتفعيلة فارسية من ثم بدأت بنظم الشعر باللغة العربية.

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