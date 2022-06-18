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حماس: القصف الإسرائيلي على غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية

حماس: القصف الإسرائيلي على غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن القصف الإسرائيلي هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات إذاعية إن “قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين”، مؤكداً أن المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه.

وأضاف “يحاول الاحتلال بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين ولكن برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

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