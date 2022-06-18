شاهد.. انطلاق اول رحلة للحجاج الايرانيين من مدينة اهواز

العالم - مراسلون

يعدون الساعات واللحضات بعد ان ارقهم الانتظار الذي دام لاعوام، واخيرا تعلن اسماؤهم ضمن قائمة اول رحلة جوية لاداء مناسك الحج وزيارة البقاع المقدسة.

وقال مدير منظمة الحج والزيارة في محافظة خوزستان محمد امين ياقوتي: لدينا هذا العام 2000 حاج خوزستاني سيوفدون جميعهم لاداء مناسك الحج خلال 15 رحلة جوية جميعها ستنطلق من مطار الشهيد سليماني في مدينة اهواز.

15 رحلة ستنطلق جميعها من مطار الشهيد سليماني في مدينة اهواز ،رحلات تحمل معها دعوات وامنيات تضمرها قلوب الحجاج واحاسيسهم.

جهود حثيثة وخدمات متنوعة تراهن عليها الحكومة لإنجاح موسم حج هذا العام رغم الظروف الصحية الاستثنائية.

بعد انقطاع دام لعامين فرضته جائحة كورونا التي غيرت جميع معادلات الحياة، تنطلق اليوم اول رحلة لحج بيت الله الحرام وسط دعوات وامنيات تغمرها فرحة وبهجة الحجاج وذويهم.

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