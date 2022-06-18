الديموقراطي اللبناني: حفظ حق لبنان بثروته النفطية واجب مقدس

العالم - لبنان

واعتبر في بيان، أن "موضوع الثروة النفطية المتنازع عليه مع العدو اليوم، هو قضية وطنية يجب التوحد حولها وتوحيد الجهود والعمل بهدف حفظ حق لبنان واللبنانيين من ثروتهم، وهذا واجب مقدس علينا جميعا تجاه وطننا وشعبنا، كل من موقعه وضمن المسؤوليات المناطة به، بعيدا عن الشعبوية والإنقسام الحاصل والمزايدات التي ما دخلت إلى ملف إلا وخربته وأدت إلى إفساده".

وأكد "ضرورة حماية ثروتنا وإعلاء مصلحة لبنان فوق كل المصالح"، مشددا على “أهمية البت بهذا الملف في أسرع وقت ممكن، وقطع الطريق على إمكانية بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش بعد وصول سفينة ENERGEAN POWER من اليونان إلى حقل كاريش”.

وناشد الأفرقاء السياسيين للإسراع في تأليف حكومة تحاكي وجع الناس وتتخذ قرارات جريئة وتطبق الإصلاحات المنشودة لوقف الإنهيار الحاصل.

وبحث المجتمعون في التحضيرات التي تعدها اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس للحزب "مؤتمر الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج" في 24 تموز المقبل، مؤكدين "أهمية إعداد خطة ودراسة شاملة لعمل الحزب في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى وثيقة سياسية يتم إطلاقها في المؤتمر تركز على الثوابت ومواكبة التطورات الراهنة."