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شاهد.. من يقف وراء اقتحامات المسجد الاقصى المبارك؟

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي سعيد يقين إن الاحتلال الاسرائيلي اتخذ قرار سياسي بالتهويد وتخريب المسجد الاقصى منذ عام 1968 عندما احرق منبر المسجد المبارك.

العالم - خاص بالعالم

واوضح يقين في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الاحتلال يسعى الى تخريب المشهد البصري للقدس المحتلة، وذلك من خلال هدم وتخريب كل شيء يعيق عملية تهويد مدينة القدس المحتلة.

وكشف الباحث السياسي بان اقتحامات المسجد الاقصى، تتم عبر قرار سياسي رسمي للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وذلك من اجل تحويل المسجد الاقصى من قبلة المسلمين الاولى الى معبد يهودي حسب ما يتوهمون.

واكد يقين ان الكيان الصهيوني، من خلال الاقتحامات المسجد الاقصى المبارك، يحاول طمس الهوية العقيدي والاسلامية للمسجد المبارك، موكدا ان التقسيم الزماني والمكان للمسجد الاقصى لم ولن يمر الا على اجساد الشعب الفلسطيني.

وشدد الباحث السياسي، على ان الشعب الفسطيني لم يعد يعول على موقف الدول العربية، في رفض او استنكار لما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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