السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا خضع الاحتلال لتهديدات حزب الله

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

كانوا الصهاينة قاب قوسين او ادنى من ان يبدأوا باستخراج الغاز من المياه المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، لكن المقاومة وضعت حدا لكل هذا السرور الصهيوني.

العالم - انقلاب الصورة

"لكن المنصة التي استخدمها تل أبيب الى كاريش لم تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها"، هو احدث موقف رسمي الاسرائيلي بهذا الشأن اعلنه وزراء الامن والخارجية والطاقة الاسرائيليين في بيان مشترك.

اهمية هذا البيان الثلاثي الاسرائيلي يكمن في الشخصيات التي اصدرته، اي انه بيان رفيع المستوى يعبر عن رؤية السلطات الاسرائيلية للوضع القائم وهو تقييم ترى فيه وسائل اعلام اسرائيلية رضوخا لتهديدات حزب الله الذي كان حذر الشركات النفطية من العمل في المناطق المتنازع عليها.

وبعدما توقف العمل أقر الاسرائيليون ان هذا التوقف رضوخ لحزب الله، وكان هذا نتيجة التهديد الواضح الذي صدر من قبل المقاومة والسيد حسن نصرالله.

روابط ذات صلة

هاشتاغ.. الإسرائيلي هوكشتاين يتوسط بين لبنان والاحتلال

كوخافي يهدد لبنان بـ"قصف مدمر غير مسبوق"!

مسؤول لبناني: أول طلب من الوسيط الأميركي وقف الأعمال في كاريش وابعاد الباخرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها

سوريا.. عودة التيار الكهربائي للمحافظات تدريجياً بعد انقطاع عام

الاحتلال الامريكي يسرق حمولة 40 شاحنة من قمح الجزيرة السورية

الاعلان عن حصيلة هجوم استهدف معبدا للسيخ في كابول

الحظر الاميركي الجديد على البتروكيماويات استعراضي وغير مؤثر

روسيا تؤكد أسر مقاتليْن أمريكييْن في مدينة خاركيف