هكذا خضع الاحتلال لتهديدات حزب الله

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"لكن المنصة التي استخدمها تل أبيب الى كاريش لم تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها"، هو احدث موقف رسمي الاسرائيلي بهذا الشأن اعلنه وزراء الامن والخارجية والطاقة الاسرائيليين في بيان مشترك.

اهمية هذا البيان الثلاثي الاسرائيلي يكمن في الشخصيات التي اصدرته، اي انه بيان رفيع المستوى يعبر عن رؤية السلطات الاسرائيلية للوضع القائم وهو تقييم ترى فيه وسائل اعلام اسرائيلية رضوخا لتهديدات حزب الله الذي كان حذر الشركات النفطية من العمل في المناطق المتنازع عليها.

وبعدما توقف العمل أقر الاسرائيليون ان هذا التوقف رضوخ لحزب الله، وكان هذا نتيجة التهديد الواضح الذي صدر من قبل المقاومة والسيد حسن نصرالله.