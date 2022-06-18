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وزير المالية العراقي: لا حصة لكردستان في الموازنة الا بعد..

وزير المالية العراقي: لا حصة لكردستان في الموازنة الا بعد..
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة لمنطقة كردستان العراق.

العالم-العراق

وذكر علاوي في معرض اجابته عن سؤال بهذا الخصوص في مقابلة مع موقع "Iraq Oil Report"، ان "الموازنات السابقة تضمنت فقرات تخصيص 12٪ من النفقات لإقليم كردستان، بشرط ارسال أربيل ما يعادلها من عائدات النفط المصدر من حقول الإقليم، لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وتم استبداله باتفاقات مؤقتة بين بغداد واربيل، بموجبها تلقت كردستان تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 200 مليار دينار عراقي (138 مليون دولار)، ولكن هذه التحويلات لن تستمر".

وقال علاوي: "الموازنات السابقة تضمنت فقرات تخصيص 12% من النفقات لإقليم كردستان، بشرط ارسال أربيل ما يعادلها من عائدات النفط المصدر من حقول الإقليم".

وأضاف: "لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وتم استبداله باتفاقات مؤقتة بين بغداد واربيل، بموجبها تلقت كردستان تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 200 مليار دينار عراقي (138 مليون دولار)، ولكن هذه التحويلات لن تستمر".

وشدد وزير المالية العراقي على أن "وظيفتي هي تنفيذ القانون، وليس خرق القانون، وفي موازنة 2021، كان هناك شرطا واضحا يقضي بأن على حكومة إقليم كردستان، إما تسليم صادرات النفط إلى سومو أو تسليم ما يعادله من الاموال، وهو ما لم يحصل، لذلك فإن التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان كمستحقات من الموازنة العامة لم تعد سارية".

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