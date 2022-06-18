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المقاومة.. القوة الرئيسية لحماية لبنان

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

كانوا الصهاينة قاب قوسين او ادنى من ان يبدأوا باستخراج الغاز من المياه المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، لكن المقاومة وضعت حدا لكل هذا السرور الصهيوني.

العالم - انقلاب الصورة

"لكن المنصة التي استخدمها تل أبيب الى كاريش لم تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها"، هو احدث موقف رسمي الاسرائيلي بهذا الشأن اعلنه وزراء الامن والخارجية والطاقة الاسرائيليين في بيان مشترك.

اهمية هذا البيان الثلاثي الاسرائيلي يكمن في الشخصيات التي اصدرته، اي انه بيان رفيع المستوى يعبر عن رؤية السلطات الاسرائيلية للوضع القائم وهو تقييم ترى فيه وسائل اعلام اسرائيلية رضوخا لتهديدات حزب الله الذي كان حذر الشركات النفطية من العمل في المناطق المتنازع عليها.

وبعدما توقف العمل أقر الاسرائيليون ان هذا التوقف رضوخ لحزب الله، وكان هذا نتيجة التهديد الواضح الذي صدر من قبل المقاومة والسيد حسن نصرالله.

ويرى صحفيون ان المقاومة ستقوم بردع الاحتلال الاسرائيلي من سرقة ثروات اللبنانيين، وان السيد نصرالله هو من يمتلك القوة الرئيسية التي يمكن الاستناد اليها من اجل حماية ثروات اللبنانيين ضد اطماع الاحتلال الاسرائيلي في نفط والغاز.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6229518

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المقاومة.. القوة الرئيسية لحماية لبنان

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