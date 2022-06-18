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الاحتلال الامريكي يسرق حمولة 40 شاحنة من قمح الجزيرة السورية

الاحتلال الامريكي يسرق حمولة 40 شاحنة من قمح الجزيرة السورية
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

في سياق انتهاكات المحتل الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به لحقوق المواطنين السوريين وممتلكاتهم وثرواتهم، أخرجت قوات الاحتلال اليوم رتلاً محملاً بالقمح السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية من خلال المعابر غير الشرعية.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة سانا السورية عن مصادر أهلية أن “رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 40 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة”.

وفي السياق أشارت المصادر ذاتها إلى أن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً رتلاً محملاً بآليات عسكرية معطوبة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي ويضم الرتل حسب المصادر 36 آلية بينها 8 ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة و9 برادات و4 ناقلات محملة بمولدات كهربائية و7 حاملات و8 مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي”.

وأضافت المصادر.. إن “الرتل كان قادماً من ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي عبر طريق البترول وصولاً إلى معبر الوليد غير الشرعي سالكاً الطريق العام بالقرب من مفرق قرية تل عدس”.

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