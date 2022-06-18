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بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها

بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الازمة السياسية في العراق بانها "عميقة"، وأشار إلى العمل على حلها.

العالم-العراق

وقال بارزاني خلال مراسم الإعلان عن مجموعة "حركة بارزان"”، اننا "سنعمل ما بوسعنا لحل الأزمة السياسية في العراق، لكني لا اخفي بانها أزمة عميقة"، منوهاً الى انه "جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج".

وحول حول العلاقات بين كردستان العراق وبغداد، اشار بارزاني الى ان "الدستور ليس مثاليا لكنه جيد"، مستدركاً أنه "مع الاسف لم يلتزم به احد".

وتابع انه "اذا كانت بغداد جادة ولديها ارادة لحل الازمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور".

واضاف "حاليا اذا كان الدستور يكون حكماً فنرحب به، ولكن اذا كانوا يريدون الاستيلاء مرة اخرى على صلاحيات الاقليم فهذا أمر غير مقبول".

وقال بارازاني أيضاً، "اذا كان هناك من يعتقد انه من خلال القوة والسلاح يستطيعون فرض سيطرتهم علينا، فهذا محال"، مشيرا الى ان "آخرين سبق وجربوا ولم ينجحوا".

ولفت الى ان "الحرب دمار"، مضيفاً "نتمنى ان لاتحدث اية حروب".

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بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها