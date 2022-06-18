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رئيسي : ايران حققت نموا اقتصاديا بواقع 5 في المائة خلال العام الماضي

رئيسي : ايران حققت نموا اقتصاديا بواقع 5 في المائة خلال العام الماضي
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ان المنحى الاقتصادي في ايران سجل نموا بواقع 5 في المائة خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في20 اذار/ 2022)؛ مبينا بان الحكومة وضعت خطة لاستمرار النمو وصولا الى 8 في المائة بنهاية العام الجاري.

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية اليوم السبت، امام حشد من المواطنين جنوبي العاصمة طهران؛ مؤكدا بان الحكومة تسعى على الصعيد الاقتصادي لتوفير الرخاء والاستقرار للمواطنين ورجال الاعمال وفي الاسواق المحلية.

واضاف، ان الاجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات برمتها وتعزيز اقتدار البلاد والدفاع بقوة عن حرية واستقلال الجمهورية الاسلامية الايرانية، بدات بالفعل.

واستطرد رئيسي : نحن امام مشوار طويل، لكن برغم الحظر والتحديات انني ارى مستقبلا واعدا للبلاد، وعلى يقين بان الاعداء سيفشلون في وقف مسيرتنا التقدمية كما تكبدوا الهزائم واخفقوا في تمرير مآربهم ضدنا حتى الان.

كما تطرق الى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي مر عليها عام واحد، مؤكدا بان الشعب الايراني اثبت وسط ذروة تفشي فيروس كورونا حضوره عند مراكز الاقتراع، لتقرير مصير بلاده والتاكيد على انه متمسك بمبادئه رغم محاولات العدو الفتنوية انذلك.

واشاد رئيس الجمهورية بجهود وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في سياق مكافحة كورونا منذ انتشار الجائحة؛ مصرحا بان تضحيات الكوادر الطبية في هذا الصدد تكللت اليوم بانحسار اعداء الوفيات والاصابات بشكل ملفت داخل البلاد.

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