لقاء وفد من ائتلاف 14 فبراير البحريني بقيادات من حركة فتح

العالم- البحرين

ضمن التحضيرات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد «مزاحم الشتر»، التقى وفد من ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت «العميد سمير أبو عفش» وعددًا من القياديين بمقر الحركة في مخيم مار إلياس في بيروت.

وقد أكد وفد الائتلاف رفض الشعب البحراني لاتفاق تطبيع النظام البحريني مع الصهاينة، واستعداد أبناء الشعب للسير على خطى الشهيد الشتر الذي استشهد ضمن صفوف الحركة في العام 1982، مشددًا على أن البحرانيين يرون في الشهيد شهيدًا فلسطينيًا، لذا كان تدشين شعار فعاليات إحياء ذكراه السنوية الأربعين «مقاوم على طريق القدس».

كما أوضح أن شعب البحرين متمسك بالقضية المركزية الفلسطينية، وثابت على دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال حتى تحرير أخر شبر من أرض فلسطين.

يذكر أن الشهيد المقاوم البحريني «مزاحم الشتر» قد استشهد في 21 يونيو/ حزيران 1982 أثناء مشاركته البطولية في عمليات التصدي للغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان؛ إذ كان قد التحقَ بالمقاومة الفلسطينية في وقتٍ مبكر، وتلقى تدريبات في أحد معسكرات «حركة فتح» في الجنوب، ومع بدء الغزو الصهيوني في يونيو/ حزيران من ذلك العام كان يتصدى للعدوان في قطاع النبطية في جنوب لبنان، حتى استُشهد.