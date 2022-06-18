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بعد 18 يوماً..

الأسير الفلسطيني قادري يهزم الإحتلال ويعلّق إضرابه عن الطعام

الأسير الفلسطيني قادري يهزم الإحتلال ويعلّق إضرابه عن الطعام
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

نجح الأسير الفلسطيني المسجون يعقوب قادري في تحقيق مطالبه وعلّق إضرابه عن الطعام بعد 18 يوماً .

العالم - فلسطين

وأعلنت مؤسسة "مهجة القدس"، اليوم السبت، أنّ المعتقل المعزول يعقوب محمود قادري علّق إضرابه عن الطعام.

وأفادت المؤسسة، في بيان مقتضب، بأنّ ذلك جاء بعد أن حقّق الأسير معظم مطالبه، وبعد إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة سجن بحقه، مشيرةً إلى الإبقاء على منع زيارة الأهل لمدة شهرين.

وقبل أيام، قال الأسير قادري في رسالة إنّه "يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، رفضاً لقرار إدارة السجن بإغلاق حساب الكانتينا الخاص به بادعاء أنّ عليه مبلغ 7500 شيكل"، مشيراً إلى أنّ "وضعه صعب للغاية، إذ يواجه تفتيشات يومية من قبل إدارة السجن".

يذكر أنّ الأسير قادري نجح في 6 أيلول/سبتمبر 2021، وبرفقة الأسرى محمود عارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، ومناضل انفيعات وزكريا زبيدي في انتزاع حريته عبر نفق من سجن جلبوع، إلا أنّ الاحتلال أعادهم إلى السجن في 10 أيلول/سبتمبر، بعد مطاردة وبحث استمرا 13 يوماً.

في سياق منفصل، اعتصم أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، اليوم السبت، في وقفة تضامنية مع أبنائهم الذين يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب وأقصى أساليب التحقيق ظلما وجورا داخل سجون السلطة.

وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية، التي نظمت عند دوار المنارة وسط رام الله، بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والعمل على إنقاذهم قبل فوات الأوان، مؤكدين أنهم في أمس الحاجة للصوت الحر.

وشارك في الوقفة التضامنية أطفال المعتقلين السياسيين، ورفعوا لافتات تحمل صورهم وشعارات تطالب بالإفراج عنهم.

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