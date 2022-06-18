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مراسل العالم: ٣ قتلى وأكثر من ٢٠ جريحاً بالاشتباكات الجارية بين ميليشيا "الجبهة الشامية" و"حركة أحرار الشام" التابعتين لتركيا في شمال شرق حلب

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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