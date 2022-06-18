العالم - الصحافة الإيرانية

ايران ..

رئيس الجمهورية .. الأمريكيون يبعثون رسائل إبرام إتفاق ويفرضون المزيد من الحظر بنفس الوقت.

ابتكار ..

وقاحة قاتل .. بومبيو يكشف تفاصيل جريمة إغتيال الشهيد سليماني مدافعا عن دوره فيها.

ابرار ..

مشاورات إيرانية روسية تركية حول عمليات أنقرة العسكرية الجديدة بسوريا.

خراسان ..

خلال زيارة القادة الأوربيين لكييف .. أوروبا تتراجع عن وعد تسليح أوكرانيا بالطائرات والدبابات.

آفتاب يزد..

ماكرون بكييف .. أوكرانيا وحدها التي ستقرر بشأن فكرة التنازل عن أراض مقابل السلام.

سياست روز ..

الغرب وأوهام جدوى الضغوط مع المفاوضات .. الإتفاق النووي بين مطرقة الحظر وسندان المماطلات .

عصر ايرانيان ..

الوزير عبد اللهيان .. الأجدر بأمريكا وضع جنون الحظر والعقوبات جانبا .

قدس ..

القادة الأوربيون الأربعة يتحدثون بكييف عن إنضمام أوكرانيا للإتحاد الأوروبي وليس للناتو .

كيهان ..

منظمة الأغذية والزراعة الدولية .. إنتاج إيران من القمح سيسجل زيادة كبيرة هذا العام.

جوان ..

إستشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الصهيوني خلال إقتحامها مدينة جنين.

جمهوري اسلامي ..

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. أفغانستان تمر بأحلك حقبة بتاريخها.

آرمان ملي ..

سيرغي لافروف ... لم يكن أمام روسيا من خيار سوى القيام بالعملية العسكرية بأوكرانيا.

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الجمعة18 يونيو2022

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الازمة الاوكرانية في مقالها ( الغرب يؤجج الحرب حارقا الحل السياسي )..

الزيارة الجماعية لعدد من القادة الاوربيين لكييف اثارت المخاوف من ان الغرب لا يفكر في الواقع بايجاد اي حل سياسي للحرب باوكرانيا بحديثه عن قبول عضويتها بالاتحاد الاوروبي بالتزامن مع تخصيص امريكا وقوى اوروبية لميزانيات جديدة لصالح ارسال المزيد من السلاح لاوكرانيا .

( إن القوى الغربية تعتبر الأزمة الأوكرانية فرصتها الذهبية لإستنزاف روسيا وإضعافها ولا يهم بالنسبة للغرب ما الذي سيلحق بأوكرانيا )

كان الاجدر بالقوة الاوروبية الكبرى استغلال هذه الزيارة لايجاد ارضية مناسبة لاستئناف المفاوضات الروسية الاوكرانية لاقناع الطرفين بضرورة حل الازمة عبر المفاوضات وبتحركهما لمنتصف الطريق , لكن ما يحدث هو قيام الغرب بشكل عام بدفع الامور في الاتجاه المعاكس في موقف لن يؤدء سوى الى تأجيج نيران هذه الحرب بكل مآسيها ودمارها.

ابتكار ..

في الشان العراقي كتبت صحيفة ابتكار في مقالها ( خروج التيار الصدري من البرلمان ) ومستقبل تشكيل حكومة بالعراق.

هناك من يعتقد بأن استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان العراقي مجرد مناورة مؤقتة للضغط عل الاطار التنسيقي بشأن الخلافات العالقة حول تشكيل حكومة جديدة وان هذا التيار سيعود للعملية اسياسية بوساطات او بمبادرة ذاتية. ولكن هناك رأي آخر يقول ..

( إن التيار الصدري يخطط للعب دور المعارضة الرئيسية في الشارع العراقي وهو برهان على إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة )

انتخابات يضمن فيها هذا التيار وحسب تقييمه حصد المقاعد النيابية اللازمة لتشكيل حكومة مستفيدا من اتساع قاعدته الشعبية بفضل دوره المعارض والمنتقد للحكومة ولضعف الخدمات العامة .

وفي كل الاحوال من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الاحداث في العراق وسط وجود جهود وساطة لاقناع التيار الصدري للعودة للعملية السياسية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاجواء بشبه الجزيرة الكورية في تقريرها (تجربة نووية في الطريق)...

تشير تقارير لمؤسسات بحوث استراتيجية دولية ان كوريا الشمالية تستعد لاجراء تجربة نووية جديدة ستكون السابعة من نوعها التي تقوم بها بيونغ يانغ . وحسب هذه التقارير رصدت اقمار اصطناعية استعدادات مستمرة منذ اربعة اشهر في موقع "بونكي ري" للتجارب النووية بكوريا الشمالية .

( إن إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة قد يبقى مرهونا بإعطاء زعيمها كيم جونغ اون الضوء الأخضر النهائي)

ولكن كل المؤشرات باتت تدل خلال الاسابيع الاخيرة على تلبد المزيد من السحب القاتمة باجواء شبه الجزيرة الكورية وسط تبادل للتهامات بن بيونغ يانغ وكل من سيؤول وواشنطن وسط اجراء الطرفين لمناورات صاروخية متبادلة.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( خارطة طريق لعضوية كييف بالإتحاد الأوروبي) ..

عقد وزراء دفاع بلدان حلف الناتو ووزراء دفاع بلدان اخرى قريبة من الحلف اجتماعا موسعا بمقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي الاربعاء والخميس لبحث سبل توسيع وايصال الدعم العسكري لاوكرانيا. وهو اجتماع تم بتوقيت مدروس مع زيارة قادة اوروبيين لكييف وطرحهم لمضوع عضويتها بالاتحاد الاوروبي .

( إن تقدم الجيش الروسي في شرق وجنوب أوكرانيا يثبت عدم جدوى إرسال الغرب المزيد من السلاح لأوكرانيا).

فالفارق الهائل بموازين القوى هو اكبر بكثير من ان يزول او يتقلص بمثل هذه الامدادات العسكرية الغربية , كما ان روسيا قد تعمد للرد بتوسيع دائرة اهدافها وباستخدام قدرات عسكرية اكبر . ان الغرب يبحث عن خارطة طريق لضم اوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوروبي لكنه يعمل في الواقع على تدميرها لتحقق هدفه باضعاف روسيا بجرها لحرب استنزاف.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت عن الازمة السياسية الخانقة بفلسطين المحتلة في تقريرها ( إئتلاف مفاجئ مطروح بين بينيت ونتنياهو )..

ان الحديث عن تشكيل حكومة ائتلافية بين رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو الذي يتزعم المعارضة بالكنيست قد يبدو غريبا تماما في ظل اجواء المنافسة الحادة ان لم نقل العداء الشديد بين الرجلين , ولكن هذا ما ذكرته صحف بتل ابيب . هذه الصحف تقول

(إن بينيت يدرس هذا الخيار الإنتحاري تحسبا لإنهيار حكومته مع إحتمال إنسحاب حزب ما يسمى بالقائمة العربية منها )

ان تفاقم الاوضاع الامنية بالضفة الغربية المحتلة وخاصة بالقدس وجنين ووقوف حكومة بينيت على حافة الهاوية حتى مع بقاء القائمة العربية واقع يقرب من تحولها لاقلية بالكنيست في اية لحظة اذ يكفي انسحاب نائب واحد من انصار هذه الحكومة لتحويلها لاقلية.

والسؤال هنا هل سيمد نتنياهو يده لعدوه ام سيعود الكيان لدوامات الانتخابات المبكرة والانسداد السياسي.