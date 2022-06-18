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قتلى بهجوم مسلح على معسكر عمل في باكستان

قتلى بهجوم مسلح على معسكر عمل في باكستان
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤولون باكستانيون اليوم السبت أن مسلحين هاجموا معسكرا لعمال بناء الطرق في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية الليلة الماضية ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال وإصابة خمسة آخرين.

العالم - باکستان

وقالت فرح عظيم شاه، المتحدثة باسم حكومة مقاطعة بلوشستان، إن المهاجمين فتحوا النار في وقت متأخر من يوم الجمعة على المخيم، وأحرقوا مركبات ودمروا الآلات في الجزء الجبلي من منطقة هارناي، مضيفة أن المخيم جزء من شركة محلية تعمل في مشروع بناء طريق، بحسب "أسوشيتد برس".

وذكر رفيق تارين، نائب مفوض المنطقة، أن خمسة عمال فقدوا من المخيم بعد الهجوم، وقال إن قوات الأمن بدأت عملية بحث لكنها تعرقلت بسبب التضاريس الصعبة.

وقال في وقت لاحق إن اثنين من العمال الخمسة تم العثور عليهما في مكان قريب.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجماعات الانفصالية المتورطة في تمرد منخفض المستوى في بلوشستان شنت هجمات مماثلة استهدفت العمال غير المحليين الذين يتهمونهم بالحصول على وظائف في الإقليم.

وتريد الجماعات الانفصالية في الإقليم الغني بالمعادن والغاز مثل جيش بلوشستان الوطني الاستقلال عن إسلام آباد.

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