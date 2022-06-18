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بن سلمان يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا

بن سلمان يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة رسمية الى مصر والاردن قبل توجهه الى تركيا ضمن جولة اقليمية قبيل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة والرياض. حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول ودبلوماسي اليوم السبت.

العالم- السعودية

وقال مسؤول سعودي لوكالة "فرانس برس"، أنّ جولة بن سلمان، ستبدأ يوم الإثنين القادم في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا.

واضاف انها ستتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة.

واوضح المسؤول ان هناك جولة أخرى مقررة لمحمد بن سلمان نهاية الشهر المقبل تشمل اليونان وقبرص والجزائر.

وزيارة بن سلمان الى انقرة ستكون هي الاولى منذ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، والتي يُعتقد ان بن سلمان مسؤول مباشر عنها وهو من أعطى الاوامر لتنفيذها.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو، موضحا أنها ستجري في أنقرة.

ولم تؤكد الحكومة السعودية هذه الجولة، التي تأتي قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين للسعودية.

وأشار المسؤول السعودي إلى جولة أخرى مقررة قريبا "ربما في نهاية يوليو" تشمل "اليونان وقبرص والجزائر"، سبق أن أفادت بها تقارير صحافية.

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