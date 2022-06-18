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الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة بالعراق

الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة بالعراق
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وضع الحجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة على امتداد العراق.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة: "وضعنا بعون من الله اليوم، الحجر الأساس لمشروع بناء (1000) مدرسة على امتداد العراق بعد تذليل كل العقبات والإجراءات لوضع المشروع موضع التنفيذ؛ من أجل دعم البنى التحتية للتعليم، والعمل على النهوض الشامل لعراقنا الحبيب".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت، مبيناً أن مشروع 1000 مدرسة سينجز ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية ووفق توقيتات محددة.

وقال الكاظمي خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، حسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، : أنا "سعيد أن أكون بينكم ومعكم في هذا الاحتفال، والانطلاق لوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق".

وأضاف أن "هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادةٍ لخدمة العراق في المستقبل". ونوه: "يجب أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا، ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِلم جزءان أساسيان لرقي أي مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ العام 2003"، مؤكداً أن "هذا المشروع سينجز ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية، التي سبق وأن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها".

وتابع: "اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جداً في حياة مجتمعنا وحاجة أبنائنا"، مشدداً على "ضرورة أن نعمل على الاهتمام بالتعليم، ليس في بناء المدارس فقط، وإنما في تغيير وتطوير المناهج التعليمية، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فحسب، وإنما مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصّة والمجتمع والمختصين".

وأكمل قائلاً: "علينا أن نبحث عن هؤلاء المختصين، وندعمهم بالمساهمة في بناء العراق"، موضحاً أن "المشروع يشمل بناء 1000 مدرسة، وسيشمل جميع محافظات العراق، وسنتابع المشروع ونعمل ضمن الجدول الزمني لتنفيذه".

وتقدم الكاظي بالشكر، للـ"القائمين واللجنة العليا لبناء المدارس على هذا المشروع الذين عملوا ليلاً ونهاراً لتنفيذه".

ولفت إلى: إننا "يجب أن نحسم خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل، البناء يحتاج إلى صبر ووقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال مدة قصيرة".

واختتم بالقول: "اليوم أعلن انطلاق هذا المشروع، ووضع حجر الأساس له من أجل العراق والعراقيين".

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