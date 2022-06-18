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الإعدامات في جنين.. هل تفجر الأوضاع بالضفة الغربية؟

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بعملية تسلل ليلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعدم ثلاثة فلسطينيين قبل ان ينسحب اثر اشتباكات عنيفة مع المقاومين في المدينة، وللوقوف اكثر حول تبعات هذه الجريمة.

العالم - البوصلة

وشهد هذا العام عودة لسياسة الاغتيالات المباشرة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم قتل الفلسطينيين؛ إذ استشهد سبعون فلسطينينا أغلبهم في الضفة الغربية والقدس، بينهم سبعة وعشرون من جنين ومخيمها، وهو ما يطرح عدة تساؤولات منها هل غير جيش الاحتلال من استراتيجيته ضد جنين وبدأ بسياسة الاغتيالات بدلا عن الاقتحام الكامل؟

واكدت مصادر فلسطينية ان الفلسطينيين رفضوا عرضا امريكيا لعقد قمة فلسطينية اسرائيلية مع وصول الرئيس الامريكي جو بايدن الى الاراضي الفلسطينية وحذرت فصائل وقوى فلسطينية السلطة من القبول بهذه القمة والتي ستعطي حكومة بينت ضوءا اخضر للاستمرار في مشروعها الاستيطاني.

وناقش برنامج "البوصلة" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

الخبير بالشأن الإسرائيلي عادل شديد

ومراسل قناة العالم فارس الصرفندي

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الإعدامات في جنين.. هل تفجر الأوضاع بالضفة الغربية؟