اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

العالم- ليبيا

وأوضح اللافي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وجه الدعوة لعقيلة صالح لإلقاء كلمة في مناسبة إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الحالي.

ولفت عضو المجلس الرئاسي إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة؛ للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.

وفي 9 يونيو الحالي، ترأس اللافي، بديوان المفوضية العليا للمصالحة في العاصمة طرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حينها، أن هذه المرحلة تشمل «إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة».

وأكد المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي يسعى لإنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.