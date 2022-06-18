سوريا توقع على وثيقة الإطار الاستراتيجي مع المنظمات الأممية

العالم - العراق

ووقع الوثيقة عن الجانب السوري فادي سلطي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعن الأمم المتحدة عمران رضا المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا وذلك بحضور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وعدد من ممثلي الجهات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا وفق ما نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم.

وخلال توقيع الوثيقة في مبنى الهيئة أكد الخليل ضرورة تحقيق الترابط بين أهداف البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب والذي يشكل استراتيجية التنمية الوطنية لسوريا 2030 وأهداف خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأشار الخليل إلى أهمية الاستمرار في العمل الإغاثي وتقديم المساعدات الإنسانية إلى جانب العمل التنموي لتحقيق التعافي المستدام موضحاً أن توقيع الوثيقة يشكل بداية للعمل بجدية بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة والتي من شأنها تأمين تطلعات الشعب السوري المعيشية والتنموية.