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مراسل العالم: ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين جماعتي "أحرار الشام "والجبهة الشامية" التابعتين لتركيا في ريف حلب بسورية إلى 10 قتلى و23 مصابا

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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