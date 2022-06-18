السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الاسلامي: قصف الاحتلال يعكس عجزه وفشله وغزة لن تكون نزهة له

الجهاد الاسلامي: قصف الاحتلال يعكس عجزه وفشله وغزة لن تكون نزهة له
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،، أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، يعكس حالة العجز والفشل الذي مني به جيش الاحتلال “الإسرائيلي” جراء استمرار ضرب المقاومة وحيويتها واستمرارها خاصةً كتيبة جنين .

العالم - فلسطين

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل ، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يأمن للاحتلال فهو عدو مجرم لا يفهم إلا لغة الدم والمقاومة، لافتاً إلى أن أي تصعيد على غزة لن يكون نزهة للاحتلال.

وأوضح المدلل، أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، يأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل والمستمر على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة، يعكس من خلاله حالة العجز والفشل الذي مني به من ضربات المقاومة وحيويتها واستمرارها، حيث أن كتيبة جنين باتت هاجساً أمنياً للاحتلال.

وبين القيادي المدلل، أن الاحتلال يعتقد من خلال اغتياله لرجال الضفة أمس، أنه سيوقف المقاومة، لكن الشعب الفلسطيني تعود على التضحيات، فإن هذه الدماء الطاهرة تزيد الشعب الفلسطيني، تشبثاً بأرضه ومقدساته، وإصرار نحو تحقيق الانتصار والحرية.

ورأى المدلل، أن التصعيد على غزة هو محاولة لترميم قوة ردعه التي تراجعت بفعل المقاومة الفلسطينية، وفي إطار البازار الانتخابي، حيث أن حكومة الاحتلال ذاهبة إلى الانتخابات، والساحة “الإسرائيلية” تعيش حالة ارباك سياسي نتيجة قوة وحيوية المقاومة الفلسطينية.

وبشأن التصعيد في غزة، قال القيادي المدلل:” إن شعبنا لا يأمن الجانب “الإسرائيلي” وعدوانه مستمر على شعبنا، وأن أي تصعيد أو هجوم على قطاع غزة لن يكون نزهة للاحتلال الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني لن يرهبه مثل هذا التصعيد ويوقف المقاومة.

روابط ذات صلة

المدلل: قضية الأسرى من أهم ثوابت شعبنا كما القدس وحق العودة

الجهاد الاسلامي تعلن رفضها لاجراءات المفوض العام للأونروا الجديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خالد الجبري: زيارة بايدن للسعودية بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل

الجهاد الاسلامي: قصف الاحتلال يعكس عجزه وفشله وغزة لن تكون نزهة له

عبد اللهيان: إيران لم تنأى بنفسها عن طاولة المفاوضات

بالفيديو.. بايدن يسقط عن دراجة هوائية

بمناسبة زيارة بايدن للمنطقة.. أمريكا في السياستين الإيرانية والسعودية

قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار سعيد