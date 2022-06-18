السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني عبداللهيان يؤكد لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بوريل ترحيب طهران بالمفاوضات المنطقية المبنية على النتيجة

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خالد الجبري: زيارة بايدن للسعودية بمثابة عفو رئاسي عن جريمة قتل

الجهاد الاسلامي: قصف الاحتلال يعكس عجزه وفشله وغزة لن تكون نزهة له

عبد اللهيان: إيران لم تنأى بنفسها عن طاولة المفاوضات

بالفيديو.. بايدن يسقط عن دراجة هوائية

بمناسبة زيارة بايدن للمنطقة.. أمريكا في السياستين الإيرانية والسعودية

قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار سعيد