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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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جوزيب بوريل: على اتم الاستعداد لبذل مزيد من الجهود وبأسرع وقت ممكن من اجل تحقيق النتيجة المرضية لجميع الاطراف
بوريل يقر بارادة ايران البناءة للتوصل الى اتفاق جيد ودائمي ويؤكد انه حان الاوان لاستئناف المفاوضات بسرعة والحد من زيادة التوتر
بوريل يبدي رغبته بمواصلة دوره الايجابي للتوصل الى اتفاق نهائي ويعتبر الدبلوماسية السبيل للخروج من الاوضاع الحالية وتجنب الخطوات غير البناءة
عبداللهيان: ايران لم ولن تترك طاولة المفاوضات ومازالت تقدم المبادرات للتوصل الى اتفاق لكن التفاض ايضا يجب ان يفضي الى نتيجة
عبداللهيان: نعتقد ان الدبلوماسية افضل وانسب طريق لتسوية الخلافات
عبداللهيان: لقد اثبتنا بعد صدور قرار الوكالة الذرية اننا لن نتراجع عن حقوق شعبنا لكن اذا واصلت اميركا نهجها غير البناء ستواجه ردا مناسبا من قبلنا
عبداللهيان لجوزيب بوريل: من اجل التوصل الى اتفاق جيد ومستدام يجب على الطرف المقابل التخلي عن الازدواجية والتناقضات في سلوكياته
وزير الخارجية الايراني عبداللهيان يؤكد لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بوريل ترحيب طهران بالمفاوضات المنطقية المبنية على النتيجة
مراسل العالم: ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين جماعتي "أحرار الشام "والجبهة الشامية" التابعتين لتركيا في ريف حلب بسورية إلى 10 قتلى و23 مصابا
رويترز: رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس يقول إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس يوم الاثنين وإنه سيكون ديمقراطيا
عبداللهيان: نعتقد ان الدبلوماسية افضل وانسب طريق لتسوية الخلافات
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش
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