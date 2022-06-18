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بوريل يبدي رغبته بمواصلة دوره الايجابي للتوصل الى اتفاق نهائي ويعتبر الدبلوماسية السبيل للخروج من الاوضاع الحالية وتجنب الخطوات غير البناءة

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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