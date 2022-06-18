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شاهد .. هاشتاغ "انقذوا سجناء البحرين" يتصدر ترند البحرين

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "نقطة تواصل" الضوء على كافة القضايا والموضوعات التي علق عليها نشطاء البحارنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

العالم - نقطة تواصل

بعد ان اجتاحت جائحة كورنا معتقيلن الرأي في سجون نظام البحرين، بدأ داء السل الرئوي الفتك بمعتقلين الرأي في "سجن جو المركزي" في البحرين.

ويهدد داء السل الرئوي حياة الاف المعتقلين السياسيين في "سجن جو المركزي"، وتعد هذه جريمة محترفة بحق الانسانية.

ودعا نشطاء البحارنة للاسبوع الثاني على التوالي عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات تحشيدية لانقاذ معتقلين الرأي، خصوصا المرضى الذين اصابوا بداء السل الرئوي، نصرة للمعتقيلن في سجون البحرين، تحت عنوان دعوة للتغريد وهاشتاغات اطلقوا سجناء البحرين – انقذوا سجناء البحرين – جمعة انقاذ الاسرى قبل فوات الاوان.

تصدر للاسبوع الثاني على التوالي هاشتاغ انقذوا سجناء البحرين ترند البحرين، حيث حصد هذا الهشتاغ اكثر من 5587 تغريدة وتعليق ومنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي

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