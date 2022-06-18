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قتلى وجرحى في اقتتال دموي بين الإرهابيين بريف حلب

قتلى وجرحى في اقتتال دموي بين الإرهابيين بريف حلب
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من الإرهابيين من جراء اقتتال اندلع بينهم بعد ظهر اليوم في قرية عبلة بريف حلب الشرقي في سوريا، وسط حالة من التوتر لا تزال سائدة في المنطقة ما تسبب أيضا بإصابة عدد من المدنيين.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية ل سانا أن “اشتباكات عنيفة دارت بين إرهابيين يتبعون لتنظيم ما يسمى (الفيلق الثالث) وإرهابيين يتبعون لما تسمى (الفرقة 32) التابعة لتنظيم (حركة أحرار الشام) الإرهابية وهم مدعومون جميعهم من القوات التركية في قرية عبلة بريف حلب الشرقي”.

ولفتت المصادر إلى أن “الإرهابيين استخدموا في الاشتباكات مختلف صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم من كلا الطرفين إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وسط حالة من التوتر لا تزال سائدة بين المجموعات الإرهابية رافقها تحشيد عسكري واستقدام تعزيزات من مناطق أخرى”.

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