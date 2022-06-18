حزب ألماني متطرف ينتخب قيادة جديدة بعد استقالة رئيس مشارك

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وصوت المندوبون لصالح الرئيس المشارك المتبقي، تينو تشروبالا، لقيادة الحزب جنبا إلى جنب مع زعيمة كتلته البرلمانية أليس فايدل.

وأصبح التصويت ضروريا بعد أن تنحى المشرع الأوروبي يورغ مويتن عن القيادة في يناير، محذرا من أن الحزب بمساره الحالي يتجه نحو "عزلة تامة وإلى أبعد من ذلك نحو الحافة السياسية".

وكان مويتن ثالث زعيم للحزب يستقيل منذ تأسيسه في العام 2013. وأشار جميعهم إلى الميول المتطرفة داخل الحزب التي جعلت منه أيضا موضوعا للتدقيق من قبل جهاز المخابرات الألماني المحلي.

وتم تشكيل الحزب في البداية لمعارضة عملة اليورو، لكنه تحول إلى اليمين في العام 2015 للاستفادة من الاستياء من المهاجرين ودخل البرلمان الاتحادي لأول مرة في العام 2017.

وفي الآونة الأخيرة، عارض الحزب بشكل صريح جميع القيود المتعلقة بالجائحة والعقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحصل الحزب على ما يزيد قليلا عن 10٪ من الأصوات في الانتخابات الوطنية العام الماضي.

جدير بالذكر أن المندوبين في مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا" في بلدة ريسا صوتوا يوم الجمعة لصالح تغيير نظامه الأساسي، بحيث يمكن أن يرأس الحزب في المستقبل زعيم واحد.

وقد أيد الاقتراح بيورن هوكه، زعيم الحزب في ولاية تورينغن، والذي يعتبر على اليمين المتطرف للحزب واعتنق وجهات نظر معدلة لماضي ألمانيا النازي.