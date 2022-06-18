اللواء الوهبي: العدوان يمول معسكرا جديدا للقاعدة قرب البيضاء

العالم- اليمن

وأوضح اللواء الوهبي أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي يعمل على إنشاء معسكرات للجماعات التكفيرية التابعة لما يسمى بداعش والقاعدة، في المحافظات الجنوبية، وبدأت تلك الجماعات تمارس إجرامها بحق المواطنين والقيادات الرافضة لتواجد قوات الاحتلال والإعلاميين وآخر تلك الجرائم استهداف الإعلامي صابر الحيدري واثنين آخرين بتفجير سيارته في مدينة عدن المحتلة.

وأشار إلى تجهيز تحالف العدوان معسكراً للجماعات التكفيرية في مناطق محافظة شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء، ودعمه بالأسلحة الحديثة .. مؤكداً أن كتائب الوهبي وأبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال محافظة البيضاء الشرفاء سيكونون لهم بالمرصاد.