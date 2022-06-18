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الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة يعلن إطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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سرايا القدس تعلن انطلاق مناورة "عزم الصادقين" في غزة

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